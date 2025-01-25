В США заявили, что Трамп уволил минимум 12 независимых генинспекторов США

Президент США Дональд Трамп уволил по меньшей мере 12 генеральных инспекторов федеральных агентств Штатов. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на отправленные им электронные письма.

Издание отметило, что письмо об увольнении пришли инспекторам от директора по персоналу Белого дома. По данным журналистов, большинство сотрудников были назначены на должности еще при первом президентском сроке Трампа.

«В мероприятии приняли участие некоторые из крупнейших правительственных агентств, включая министерство обороны, Государственный департамент, министерство транспорта, министерство по делам ветеранов, министерство жилищного строительства и городского развития, министерство внутренних дел и министерство энергетики», — говорится в материале.

23 января газета The New York Times сообщила, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих. По словам доцента университета Вирджинии Рэйчела Поттера, соответствующий указ способен привести к «масштабной реорганизации федеральной рабочей силы».

Ранее стало известно об «экстремальном хаосе» в правительстве США из-за Трампа.