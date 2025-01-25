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Российский космонавт прокомментировал планы США о полете на Марс

Космонавт Кононенко: планы США о полете на Марс меняются вместе с президентами
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NASA

Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко заявил РИА Новости, что цели космических исследований США постоянно меняются с приходом нового президента.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа во время инаугурации о планах отправить экспедицию на Марс. Кононенко отметил, что ему будет интересно наблюдать за реализацией такой амбициозной программы.

«Уже неоднократно один президент говорил — мы полетим на Луну, потом приходил другой президент, говорил, что мы будем делать станцию, потом приходит — нет, все-таки будем высаживаться», — добавил Кононенко.

Он обратил внимание, что сейчас в реализации планов активно участвует предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Космонавт считает, что у него свои интересы.

До этого американская газета The Hill написала, что Трамп может предложить России возобновить сотрудничество в космической отрасли и участвовать в программе «Артемида», главными целями которой считаются полет на Марс и возвращение человечества на Луну. Это может помочь быстрее завершить конфликт на Украине, считают авторы издания.

Ранее Трамп заявил, что отправит астронавтов водрузить флаг США на Марсе.

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