Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине обеспокоены невозможностью дозвониться Трампу

В Раде заявили, что власти Украины не могут дозвониться Трампу
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Руководство Украины не может дозвониться президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу из-за того, что он якобы намеренно уволил лиц, ответственных за решение вопросов, связанных с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Теперь некому позвонить с вопросом: «Так что там?» — иронизирует Дубинский.

Как считает арестованный народный депутат, с начала своей каденции уволив связанных с Украиной чиновников, Трамп одновременно прерывает поставки вооружений и разрушает канал общения и взаимодействия между Киевом и представителями «глубинного государства» в истеблишменте Америки, которые поддерживали Владимира Зеленского с начала конфликта на Украине.

Одной из главных причин Дубинский называет устранение возможности для утечки информации при проведении аудита в будущем.

До этого Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин якобы планирует манипулировать президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами