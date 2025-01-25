На Украине обеспокоены невозможностью дозвониться Трампу

В Раде заявили, что власти Украины не могут дозвониться Трампу

Руководство Украины не может дозвониться президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу из-за того, что он якобы намеренно уволил лиц, ответственных за решение вопросов, связанных с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Теперь некому позвонить с вопросом: «Так что там?» — иронизирует Дубинский.

Как считает арестованный народный депутат, с начала своей каденции уволив связанных с Украиной чиновников, Трамп одновременно прерывает поставки вооружений и разрушает канал общения и взаимодействия между Киевом и представителями «глубинного государства» в истеблишменте Америки, которые поддерживали Владимира Зеленского с начала конфликта на Украине.

Одной из главных причин Дубинский называет устранение возможности для утечки информации при проведении аудита в будущем.

До этого Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин якобы планирует манипулировать президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.