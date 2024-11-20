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В США сторонников Трампа назвали террористами

Комер: служба ЧС США считает сторонников Трампа внутренними террористами

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Brian Snyder/Reuters

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) относится к сторонникам победившего на президентских выборах республиканца Дональда Трампа как к «внутренним террористам». Об этом заявил в социальной сети X председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер.

По его словам, около 10 октября подрядчик агентства в штате Джорджия посетил дом пожилого ветерана с ограниченными возможностями.

«Он порекомендовал семье убрать материалы предвыборной кампании Трампа, заявив, что его руководство из FEMA рассматривает сторонников республиканца как внутренних террористов», — отметил конгрессмен.

Комер подчеркнул, что пожилые люди были очень напуганы, поэтому убрали все, что указывало на их поддержку Трампа.

30 октября действующий президент США Джо Байден назвал сторонников Трампа мусором во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino.

Ранее в США раскрыли, как Трамп подбирает кандидатов на посты в будущей администрации.

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