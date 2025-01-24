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Лукашенко рассказал, как Белоруссия «чуть не уничтожила сама себя»

Лукашенко о событиях 2020 года: мы чуть не уничтожили сами себя
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В 2020 году во время протестов после президентских выборов в Белоруссии страна «чуть не уничтожила сама себя», такие события больше не повторятся. Об этом на гала-шоу акции «Марафон единства» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая «прививка» нашему организму», — подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, Белоруссия никогда не повторит событий с протестами в 2020 году.

До этого глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что европейские структуры вмешиваются во внутренние дела Белоруссии во время президентских выборов в стране, принимая решения о непризнании результатов электорального процесса.

Ранее Лукашенко прокомментировал заявления об ограничении интернета во время выборов.

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