В МИД РФ прокомментировали слова Трампа о желании присоединить Гренландию к США

Судьбу Гренландии должны определять ее жители без вмешательства извне. Об этом говорится в комментарии главы МИД России Сергея Лаврова, опубликованном на сайте ведомства.

«Право Гренландии на самоопределение гарантировано Уставом ООН. Оно признано и оформлено в Дании на законодательном уровне. Международное право не избирательно и не является «правом сильного», его нормы обязательны для всех», — говорится в ответе Лаврова на вопрос о возможности Дании противостоять США в связи с заявлениями американского президента о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что руководство острова и представители гренландских партий последовательно отмечают, что Гренландия «не продается. Лавров отметил, что они называют своей приоритетной задачей образование независимого государства.

Гренландия — автономная территория (провинция), входящая в Датское королевство. Гренландия стала датской колонией в 1814 году и была признана частью Датского королевства с 1953 года новой редакцией датской конституции. В 1973 Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США.

Ранее премьер Гренландии заявил, что жители острова не хотят быть американцами.