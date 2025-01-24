Глава МИД Китая и госсекретарь США провели переговоры

Глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве КНР, передает РИА Новости.

Ван И в разговоре с Рубио заявил, что Пекин никогда не допустит отделения Тайваня.

Марко Рубио известен своими строгими позициями по вопросам Китая, Ирана, Кубы и Венесуэлы. Он выступает за усиление позиций США в Арктическом регионе и защиту Панамского канала от китайского влияния, а также выражает поддержку НАТО и говорит о важности компромиссов для достижения мирного разрешения конфликта на Украине.

Китай считает Тайвань своей территорией. Тайбэй, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает главную политическую модель Китая «одна страна, две системы». Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне 1945–1959 годов с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров.

Ранее аналитики предсказали, как Китай может захватить Тайвань без единого выстрела.