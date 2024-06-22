Аналитики предсказали, как Китай может захватить Тайвань без единого выстрела

У Китая есть возможность захватить Тайвань без единого выстрела, пишут аналитики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

В публикации описан сценарий, предполагающий, что Пекин объявит «карантин» и частично или полностью перекроет доступ к портам острова, используя тактику «серой зоны». Для этого у Китая есть необходимые ресурсы, а именно крупнейший в мире флот береговой охраны. Подобные действия приведут к полной остановке поставок жизненно важных продуктов и экономики Тайваня в целом. При этом, утверждают аналитики, это не будет считаться блокадой или актом войны, а при попытке вмешательства других стран, они будут рассматриваться как инициаторы боевых действий.

«Карантин», который Китай также может использовать для нападения на Тайвань, по сути может стать операцией по контролю морского или воздушного движения в пределах определенного района, в то время как блокада больше напоминает полноценную военную операцию. Более жесткие варианты блокады могут включать в себя ракетные удары по Тайваню, а также минирование вокруг острова, считают аналитики.

Преимущество введения карантина в том, что он не потребует от Китая закрытия или ограничения доступа к Тайваньскому проливу. Это означает, что США и их союзники могут потерять одно из своих важнейших требований о вмешательстве в соответствии с международным правом.

Напомним, что Китай считает Тайвань своей территорией. Тайбэй, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает главную политическую модель Китая «одна страна, две системы». Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне 1945–1959 годов с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров.

В ночь на 22 июня на Тайване зафиксировали приближение 41 самолета и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

До этого Китай ввел санкции в отношении американской компании Lockheed Martin в связи с продажей оружия Тайваню.

Ранее США одобрили продажу ракет и беспилотников Тайваню.