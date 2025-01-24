Финляндия все чаще отказывает гражданам РФ в убежище

Власти Финляндии стали все чаще отказывать гражданам России в предоставлении убежища. Об этом финской телерадиокомпании Yle рассказал специальный генеральный инспектор Иммиграционной службы Финляндии (Migri) Эппу Оьяла.

По его словам, с февраля 2022 года служба получила около 1,4 тыс. заявлений от россиян на предоставление убежища, однако лишь примерно 400 запросов были удовлетворены. Еще в 400 случаях россиянам отказали, также на сегодняшний день около 600 граждан РФ все еще ожидают решения от финских властей.

Оьяла отметил, что в нескольких случаях заявления рассматривали в течение примерно двух лет. Длительность процедуры инспектор объяснил ожиданием официального ответа Иммиграционной службы по вопросу предоставление убежища в стране Евросоюза (ЕС). По истечении этого срока там отвечали, что не могут предоставить убежище из-за мобилизации на СВО.

Еще одна причина, по которой граждане РФ просят политической защиты в Финляндии, — якобы преследование за критику властей, утверждает Оьяла. Также убежища добиваются участники запрещенных в России экстремистских организаций, отмечает финское издание.

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