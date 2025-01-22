В регионах России запустят аналоги программы «Время героев»

В Томской области появится областная программа «Наши Герои», являющаяся аналогом кадровой программы «Время Героев», сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур.

Он отметил, что решение о запуске программы было принято совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» и ветеранами боевых действий.

На первом этапе будет сформирован общественный совет, в который войдут военнослужащие, представители гражданского общества, а также руководители трудовых коллективов.

Затем будет сформирован первый курс участников программы. Регистрация будет проводиться на специальном интернет-ресурсе, где участники заполнят анкету и напишут краткое эссе о себе.

«Программа «Наши Герои» — это интенсив с погружением в реальные задачи и их решением. Это практический опыт командной работы», — отметил Мазур.

Также в Хабаровском крае начался прием заявок на программу «Герои Vостока», сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Демешин.

Подать заявку можно через социальных координаторов госфонда «Защитники Отечества» по месту жительства.

«Сегодня на заседании президиума краевого правительства напомнил коллегам, насколько это важный вопрос. Речь идет о том, чтобы люди, которые не жалеют здоровья и жизни для своей страны, смогли реализовать потенциал на благо России», — отметил Демешин.

Регистрация участников продлится до 21 февраля.

О запуске в феврале программы «Якутия – земля героев» сообщил и глава Якутии Айсен Николаев.

«Программа должна подготовить высококвалифицированные кадры из числа участников специальной военной операции, адаптировать их к работе в государственном и муниципальном секторе, вовлечь в общественную деятельность», — отметил Николаев.

Он добавил, что регистрация пройдет в дистанционном формате. После завершения регистрации будет сформирован рейтинг участников, а лучших из них пригласят на очное собеседование.

По итогам конкурсного отбора победителей зачислят на программу из нескольких модулей, которые пройдут в очном и дистанционном формате.

«Уделяю этой программе большое значение. Сам буду лично тоже встречаться с курсантами программы», — добавил Айсен Николаев.

Напомним, 14 декабря 2024 года на съезде партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин предложил расширить программу «Время Героев» в регионах.