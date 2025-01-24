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Россия продолжит оставаться в Парижском соглашении по климату

Песков: Россия не принимала решений насчет Парижского соглашения по климату
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Алексей Никольский/РИА Новости

Россия не принимала никаких решений относительно возможного выхода из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил журналистам во время брифинга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу СМИ прокомментировать предложения о выходе страны из соглашения.

20 января президент США Дональд Трамп, спустя несколько часов после инаугурации, вывел страну из Парижского соглашения по климату, эту попытку он предпринял еще в 2020 году. Глава государства объяснял свое решение тем, что документ «вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний».

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Его ратифицировали ЕС и 186 стран, включая США. Цель документа — помешать росту глобальной средней температуры выше 2°C к 2100 году.

Ранее эксперт объяснил, почему Россия не выйдет из Парижского соглашения по климату.

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