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В МИД РФ объяснили, куда НАТО следует обращаться для диалога с Москвой

Грушко: НАТО может обратиться к российским дипломатам для диалога с РФ
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Пресс-служба МИД РФ

В настоящее время у НАТО нет никаких контактов с Россией, однако в альянсе знают, куда они могут обратиться, чтобы наладить диалог с Москвой. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Как известно, НАТО пошло по пути сворачивания не только практического сотрудничества, но и политического диалога с нами. <...> Тем не менее «натовцы» знают, <...> что наш посол в Королевстве Бельгия выполняет также функции главного связующего звена с НАТО», — объяснил дипломат.

23 января журнал Foreign Policy сообщил, что члены НАТО планируют предложить Украине в обмен на «сделку» с Россией два варианта гарантий безопасности. Первый вариант заключается в том, что НАТО пообещает долгие годы оказывать Украине существенную военную и экономическую помощь. Второй вариант предполагает распространение на украинскую территорию действия статьи 5 Североатлантического договора.

Ранее генсек НАТО порассуждал, на что «не имеет права» Путин.

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