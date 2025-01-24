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Орбан назвал условия продления санкций против России

Орбан: санкции против РФ продлят, если Украина вернет транзит газа
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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условия, при которых Будапешт не будет воспрепятствовать продлению санкций Евросоюза против России. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан отметил, что санкции против РФ будут продлены, если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на «Турецкий поток» и перестанет угрожать транзиту нефти в Европу.

До этого Орбан обрушился с критикой на санкционный режим ЕС, который должен продлеваться каждые шесть месяцев и истекает 31 января. Он отметил, что они вредят европейской экономике. В декабре, отмечает агентство, венгерский премьер заявлял, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принять решение о продлении рестрикций в отношении РФ. Несколько европейских дипломатов заявили, что в настоящее время у блока нет плана «Б» для продления санкций, если премьер Венгрии продолжит их блокировать. При этом ЕС продолжает обсуждать 16-й раунд санкций.

Ранее Орбан призвал ЕС не заблуждаться относительно победы Запада над РФ в конфликте на Украине.

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