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Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

AT: Трамп хочет пойти дальше Байдена в вопросе давления на Россию по Украине
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп сменил тактику по урегулированию конфликта на Украине спустя несколько дней на должности. Об этом пишет издание Asia Times.

В материале отмечается, что план Трампа остановить боевые действия за 24 часа провалился, и он даже не упомянул Украину в инаугурационной речи. В то же время, говорится в тексте, после вступления в должность Трамп резко высказывался в адрес России и Владимира Путина, призывая его остановить конфликт и грозя новыми санкциями.

Asia Times указывает, что его предшественник Джо Байден уже делал многие из этих вещей, в том числе запретив «импорт практически всех российских товаров и введя широкомасштабные санкции в отношении ключевых российских организаций и лиц». По мнению авторов, Трамп готов «пойти дальше, чем Байден» в этом направлении.

В материале отмечается, что Трамп продолжает политику Байдена «по оказанию давления и изоляции России», но не для того, чтобы помочь Украине победить, а чтобы «остановить войну независимо от результатов». Трамп стремится подтолкнуть обе стороны к соглашению о прекращении огня, прежде чем выяснять конкретные детали впоследствии, указывает издание.

«Недавние заявления Трампа говорят о том, что он хочет пойти дальше Байдена, наказав страны, с которыми Россия все еще торгует. Это будет включать не только Иран и Северную Корею (которые оказывали военную помощь России), но, возможно, и другие страны, такие как Китай и Индия, которые остаются крупными покупателями российской нефти и природного газа», — говорится в тексте.

Ранее в Госдуме посоветовали Трампу не хамить и не строить из себя мачо.

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