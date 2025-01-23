Переговоры о новом соглашении по Газе начнутся через две недели

На новом этапе переговоров по Газе обсудят вывод израильских войск из анклава

Переговоры, касающиеся второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, начнутся через две недели. Об этом сообщил руководитель ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, чьи слова приводит ТАСС.

«Через две недели начинаются переговоры о втором этапе [соглашения], в ходе которого будут обсуждаться три основных пункта: полный выход израильских военных из Газы, постоянное прекращение огня в анклаве, а также обмен всех заложников на палестинских заключенных», – отметил Джабарин.

Глава ячейки также подчеркнул, что ХАМАС требует, чтобы все этапы соглашения по Газе были взаимосвязаны и проходили последовательно.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.