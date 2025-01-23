В МИД РФ оценили милитаристские высказывания европейских политиков

Милитаристские заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас отражают растерянность регионального содружества перед лицом администрации нового президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание, что высокопоставленные европейские политики и чиновники «безответственно внедряют в общественное сознание» идею о высокой вероятности начала вооруженного конфликта с Москвой. По их словам, боевые действия могут начаться в самое ближайшее время.

«Очевидно, что милитаристская риторика Каллас в значительной степени отражает растерянность Брюсселя и большинства стран — членов ЕС перед лицом новой администрации в Вашингтоне», — сказала Захарова.

Как она отметила, соответствующие высказывания также свидетельствуют о боязни регионального содружества оказаться основным спонсором Украины и ее президента Владимира Зеленского.

22 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности предупредила, что РФ якобы может напасть на европейские государства «через три–пять лет». В связи с этим она заявила о необходимости выделять денежные средства не только на предотвращение боевых действий, но и подготовку к ним.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как европейским политикам стоит общаться с Дональдом Трампом.