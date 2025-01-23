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Захарова прокомментировала возможное присоединение Канады к США

Захарова о возможном присоединении Канады к США: Россия чтит принципы Устава ООН
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в ответ на вопрос о реакции Москвы на возможное присоединение Канады к США заявила, что Россия чтит принципы Устава ООН. Трансляцию брифинга вел Rutube-канал министерства.

«Если говорить не гипотетически, а весьма предметно и конкретно, Россия, как об этом говорили мы неоднократно, придерживается заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций принципов равноправия, уважения прав народов на самоопределение», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что РФ поддерживает территориальную целостность стран, «чьи правительства ведут себя прилично».

В декабре Трамп в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Ранее Трампу посоветовали не играть в ультиматумы с Россией и напомнили об Аляске.

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