Российский дипломат заявил, что РФ поддерживает проект поэтапного ядерного разоружения

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов в рамках пленарного заседания конференции ООН по разоружению заявил, что Россия по-прежнему поддерживает проект поэтапного глобального ядерного разоружения. РИА Новости.

«Подтверждаем неизменную приверженность нашей страны обязательствам по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, где цель достижения мира без ядерного оружия поставлена в контекст всеобщего и полного разоружения», — пояснил Гатилов.

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