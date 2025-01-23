Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский дипломат заявил, что РФ поддерживает проект поэтапного ядерного разоружения

Гатилов: РФ предоставила 100 странам гарантии неприменения ядерного оружия
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов в рамках пленарного заседания конференции ООН по разоружению заявил, что Россия по-прежнему поддерживает проект поэтапного глобального ядерного разоружения. РИА Новости.

«Подтверждаем неизменную приверженность нашей страны обязательствам по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, где цель достижения мира без ядерного оружия поставлена в контекст всеобщего и полного разоружения», — пояснил Гатилов.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами