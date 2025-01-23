«Спасибо, что не забыл»: в Госдуме оценили слова Трампа о роли СССР во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп, говоря о победе страны во Второй мировой войне, использовал существующий в Америке штамп. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы и доктор исторических наук Михаил Матвеев. Он считает, что участие США во Второй мировой войне не было бескорыстным.

«Основную нагрузку и основная роль в победе над Германией принадлежит Советскому Союзу. Здесь даже дело не в потерях, а в самом ходе Великой Отечественной войны. Мы знаем, что Америка включилась в нее своими вооруженными силами только уже во второй половине войны (в декабре 1941 года. — прим. «Газеты.Ru»). Конечно, я не собираюсь, в отличие от Дональда Трампа, принижать помощь, которую Соединенные Штаты Америки оказывали Советскому Союзу через систему ленд-лиза. Хочу только добавить, что эта помощь была не бескорыстная – за все поставки продуктов, техники и прочего СССР потом расплачивался долгие годы и эти долги выплатил», — сказал депутат.

Депутат объяснил заявление Трампа его личным стилем и его форматом.

«Для российского уха звучит несколько хамовато, но я думаю, что все уже примерно понимают стиль Трампа, и как он выражает все свои мысли. Хорошо, что хоть в принципе признал, что Советский Союз или Россия вообще имеет отношение к победе. Поэтому спасибо, что хоть не забыл. Я считаю, все понимают, что американский президент демонстрирует Америке, стремление сделать ее великой и в прошлом, переписав историю в более выгодном контексте, присущем тому формату, который Трамп сейчас реализует», – заключил Матвеев.

22 января Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обратился к Владимиру Путину и написал, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать. Он рассказал, что потери России в войне составили «почти 60 млн человек». Согласно данным МО РФ, общие потери среди военнослужащих Красной Армии и мирного населения Советского Союза за годы Великой Отечественной войны составили около 27 млн человек.

Ранее в Кремле не согласились с данными Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне.