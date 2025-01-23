На Западе рассказали, как можно обеспечить мир на Украине

Spectator: Западу и России нужно создать новую архитектуру безопасности

Мир на Украине может быть обеспечен только с помощью создания новой архитектуры безопасности, пишет The Spectator.

Отмечается, что новая архитектура безопасности должна со временем уменьшить страх и недоверие между Россией и Украиной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что допускает переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по завершению украинского конфликта.

Агентство отмечает, что пока президент США Дональд Трамп призывает Путина к диалогу, Зеленский пытается убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь завершить боевые действия на Украине. По мнению Зеленского, председатель Китая Си Цзиньпин может подтолкнуть Путина к миру.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.