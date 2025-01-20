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Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе

FT: победа Трампа изменила повестку Всемирного экономического форума в Давосе
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Brendan McDermid/Reuters

Избрание Дональда Трампа президентом США изменило повестку Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что возвращение Трампа в Белый дом поменяло фокус бизнес-лидеров с социальных проблем на вопросы роста. Из-за этого ожидается, что главными темами переговоров топ-менеджеров в Давосе станут заключение сделок, дерегулирование и угрозы мировой торговле.

Издание подчеркивает, что победа Трампа вселила оптимизм в американские компании. По данным исследования ВЭФ, наблюдается снижение ожиданий рисков экономического спада, а также роста инфляции по сравнению с 2024 годом.

До этого сообщалось, что приход Трампа в Белый дом может добавить неопределенности на экономическом рынке, в том числе в вопросе западных активов в России.

Отмечается, что для западных компаний в России, которым тяжело выйти из бизнеса и избежать угрозы конфискации, приход Трампа принесет еще больше неизвестности.

Ранее Трамп пригрозил Дании торговой войной.

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