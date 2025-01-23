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ХАМАС вернет Израилю еще четырех заложников

Посольство Израиля: ХАМАС должен отпустить еще четырех заложниц 25 января
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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС обещало вернуть Израилю еще четырех заложников 25 января в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это будут женщины. Их имена будут переданы израильской стороне 24 января.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц: 24-летнюю Роми Гонен, 26-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штайнбрехер.

В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС должен отпустить 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей.

Израиль в свою очередь освободил 90 палестинских заключенных. В первую партию попали 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

Ранее сообщалось, что похищенный ХАМАС россиянин Александр Труфанов был ранен в секторе Газа.

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