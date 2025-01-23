Финский президент заявил, что Финляндия и Швеция сейчас бы не вступили в НАТО

Стубб заявил, что Финляндия и Швеция не смогли бы вступить в НАТО сейчас

Финляндия и Швеция могли бы не вступить в НАТО, если бы подали заявку сейчас. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете Financial Times.

«Если бы мы сейчас вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО, я не уверен, что мы бы его получили», — сказал он.

По его мнению, в данный момент стремление двух стран присоединиться к альянсу могло бы восприниматься как провокация. При этом в тот момент «все произошло очень быстро, и люди поняли, что мы являемся поставщиком безопасности, а не ее потребителем, что мы хотим укрепить северо-восточный фланг альянса», отметил Стубб.

Финляндия стала членом Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года. Швеция — 7 марта 2024 года.

14 января в Хельсинки состоялся саммит стран — членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря Марка Рютте. В совместном заявлении политики заявили, что альянс начинает миссию «Балтийский часовой» в связи с повреждениями подводных кабелей.

Ранее сообщалось, что в Финляндии готовы мобилизовать 280 тысяч военных за неделю.