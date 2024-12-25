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В Финляндии готовы мобилизовать 280 тысяч военных

Independent: Финляндия может мобилизовать 280 тысяч военных за неделю
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Global Look Press

Финляндия в случае необходимости может за неделю мобилизовать 280 тысяч военных. Об этом пишет Independent со ссылкой на президента страны Александра Стубба.

Издание отмечает, что в последнее время Финляндия начала увеличивать вложения в оборону. С 2022 года расходы Хельсинки выросли на 0,9% ВВП.

Стубб отметил, что ВС Финляндии могут быть мобилизованы и «вооружены до зубов» за неделю.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти будут укреплять способность страны противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы. По его словам, готовить оборону финны будут совместно с союзниками по НАТО.

10 декабря президент Стубб заявил, что финны должны приготовиться к тому, что расходы страны на оборону увеличатся. По его словам, этот шаг власти предпримут в собственных интересах.

Ранее сообщалось, что Финляндия может заминировать границу с РФ.

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