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В России допустили, что Трамп может отложить решение конфликта на Украине

Дугин: Трамп может отложить решение конфликта на Украине из-за других проблем
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может отложить разрешение конфликта на Украине из-за более приоритетных задач. Такое мнение высказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью РИА Новости.

По его словам, что бы ни произошло на Украине, все будут недовольны: украинцы, россияне, европейцы.

«И Трамп достаточно прагматичный и разумный человек для того, чтобы понять, что вообще лучше эту тему отложить», — сказал Дугин.

Философ считает, что Трамп стал президентом для решения других проблем, например, миграционной, вопроса с коррупцией, торговых отношений с европейскими странами и Китаем, а также вопроса присоединения к США новых территорий. При этом Дугин отметил, что речь о решении конфликта на Украине за сутки «была частью шоу».

22 января Трамп предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Ранее Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.

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