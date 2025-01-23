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Трамп назвал адом судебное преследование в отношении себя

Трамп назвал адом свое судебное преследование в период президентства Байдена
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Justin Lane/AP

Президент США Дональд Трамп назвал адом последние четыре года, когда во главе американской администрации был Джо Байден, из-за судебного преследования. Об этом он заявил в первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News.

«Я прошел через четыре года ада, потратил миллионы долларов на адвокатов и выиграл, но это далось непросто», — сказал он

По его словам, очень трудно говорить, что представители ушедшей администрации не должны пройти через то же самое.

Он также добавил, что оставляет на усмотрение конгресса вопрос о целесообразности проведения расследования в отношении Байдена.

В период президентства Байдена в отношении республиканца было возбуждено четыре уголовных дела, он также проходил ответчиком по нескольким административным делам. Трамп стал первым американским президентом, вступившим в должность с судимостью за уголовные преступления.

21 января Bloomberg сообщало, что на Трампа подали в суд из-за указа, упрощающего порядок увольнения высокопоставленных федеральных служащих.

Ранее Трамп потребовал извинений от Епископальной церкви за призывы уважать мигрантов.

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