На Трампа подали в суд из-за одного из его указов

Американский президент Дональд Трамп пойдет под суд из-за указа, упрощающего порядок увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Об этом пишет Bloomberg.

«На президента Дональда Трампа подали в суд в связи с указом, упрощающим увольнение высокопоставленных сотрудников государственной службы», — говорится в материале.

Иск поступил в вашингтонский суд от профсоюза сотрудников казначейств, которые представляют интересы 37 ведомств. В заявлении указано, что постановление Трампа создает отдельную категорию работников, которых можно безапелляционно лишить должности.

20 января Трамп заявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи сотрудников бывшей администрации, которые не соответствуют «нашему видению, как «сделать Америку снова великой».

Ранее в МИД России прокомментировали первые заявления Трампа по внешней политике.