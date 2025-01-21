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На Трампа подали в суд из-за одного из его указов

Bloomberg: Трамп пойдет под суд из-за указа, упрощающего увольнение чиновников
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Jeenah Moon/Reuters

Американский президент Дональд Трамп пойдет под суд из-за указа, упрощающего порядок увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Об этом пишет Bloomberg.

«На президента Дональда Трампа подали в суд в связи с указом, упрощающим увольнение высокопоставленных сотрудников государственной службы», — говорится в материале.

Иск поступил в вашингтонский суд от профсоюза сотрудников казначейств, которые представляют интересы 37 ведомств. В заявлении указано, что постановление Трампа создает отдельную категорию работников, которых можно безапелляционно лишить должности.

20 января Трамп заявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи сотрудников бывшей администрации, которые не соответствуют «нашему видению, как «сделать Америку снова великой».

Ранее в МИД России прокомментировали первые заявления Трампа по внешней политике.

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