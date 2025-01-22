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Трамп потребовал извинений от Епископальной церкви за призывы уважать мигрантов

Трамп потребовал извинений епископа перед обществом за призыв уважать мигрантов
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Carlos Barria/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social потребовал извинений от Епископальной церкви страны и епископа Марианн Бадди, которая во время молебна в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Вашингтоне призвала главу Белого дома сжалиться над мигрантами и представителями ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Американский лидер назвал епископа «оголтелой ненавистницей» и «радикальной левой». Он отметил, что Бадди «привнесла церковь в политический мир очень неблагодарным способом».

«Ее тон был неприятным, а выступление не было убедительным или умным», — написал он.

Трамп подчеркнул, что епископ упомянула в своей речи мигрантов, которые, по его мнению, стали причиной «гигантской волны преступности» в Соединенных Штатах.

«Она и ее церковь должны извиниться перед обществом!» — заключил президент.

До этого сообщалось, что министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов без решения иммиграционного суда.

Ранее стало известно, что власти США планируют засыпать тайный туннель между Мексикой и США.

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