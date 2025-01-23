В США отстранили от работы сотрудников Совета нацбезопасности, отвечающих за Украину

WP: в США отстранили от работы сотрудников СНБ, отвечающих за Украину

Сотрудников Совета национальной безопасности США, отвечающих за Украину, Иран и Северную Корею, отстранили от работы. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

«Чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, <…> было сказано, что они должны немедленно покинуть здание (Белого дома. — «Газета.Ru»), отправиться домой и быть на связи», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что десяткам сотрудников СНБ дали указание вернуться на рабочие места лишь в том случае, если об этом попросит начальство.

Кроме того, советник по национальной безопасности Майкл Уолц поручил провести «полную проверку» указанных чиновников.

21 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи сотрудников бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей. Увольнение, по словам Трампа, коснется также бывшего главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и экс-спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.

Ранее в США уволились десятки сотрудников Госдепа.