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Сын Сороса прокомментировал второй срок Трампа цитатой Маркса

Сын Сороса Алекс описал новый срок Трампа цитатой Карла Маркса
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Kevin Lamarque/Reuters

Алекс Сорос, сын американского миллиардера Джорджа Сороса, говоря о президентских сроках Дональда Трампа, вспомнил цитату Карла Маркса. Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times.

«Я надеюсь, что Маркс был прав: сначала трагедия, а потом фарс. Я боюсь, что все будет наоборот: мы будем смотреть на первый срок Трампа как на фарс, и это будет очень плохо и трагично для многих людей», — отметил Сорос.

Трамп «представляет все, во что мы не верим», подчеркнул он.

Карл Маркс в своей работе «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта» писал: «Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса».

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправку туда войск.

Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть США свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Мизулина раскритиковала Трампа за слова о помощи России США во Второй мировой войне.

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Второй срок Трампа
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