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Политолог считает, что форум в Давосе выглядел странно из-за Зеленского

Политолог Федоров назвал реакцию на Зеленского на форум в Давосе удивительной
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Yves Herman/Reuters

Реакция европейских лидеров, а также богатейших людей на Земле, которые присутствовали на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, вызывает удивление. Об этом kp.ru заявил политолог, глава Центра французских исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Международное право четко говорит: миротворцы должны быть нейтральны, одинаково относиться к обеим сторонам. А кто поверит, что Франция и Британия нейтральны в российско-украинском конфликте, если они годами отправляют оружие Украине и обучают ее солдат? <...> Как могут эксперты в Давосе и в европейских столицах серьезно слушать такие слова и не возражать?» — заявил Федоров.

На фоне выступления Зеленского премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что якобы могут свободно направить на Украину «миротворческие подразделения».

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на публичных выступлениях президента Украины Владимира Зеленского сокращается размер аудитории.

Ранее в Крыму назвали страх Зеленского.

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