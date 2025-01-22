Появились подробности об отдыхе супруги Зеленского в Швейцарии

Mash: Елена Зеленская отдохнула в отеле в Швейцарии за €7,5 тысячи в сутки

Супруга президента Украины Владимира Зеленская Елена Зеленская провела зимний отпуск в пятизвездочном отеле Badrutt's Palace в швейцарском Санкт-Морице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первая леди Украины прилетела на курорт частным рейсом, после чего кортеж с участием Rolls Royce Phantom VI и двух Mercedes-Benz V-класса доставил ее в гостиницу. В отеле она зарегистрировалась под именем Мария Зеленская, утверждает канал. За сутки в роскошном отеле она заплатила €7,5 тысячи (760 тысяч рублей).

Предположительно, Зеленская остановилась в просторном люксе «Санкт-Мориц» площадью 120 квадратных метров, в котором имеются гостиная, спальня, бассейн, мини-бар, система «всё включено», а также панорамный вид с видом на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц.

16 января бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале заявил, что Елена Зеленская отдыхает на горнолыжном курорте в швейцарском городе Санкт-Мориц, якобы сняв номер в отеле за €32 тыс.

Ранее на Западе возмутились поступком жены Зеленского.