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В США указали на несамостоятельность спецпосланника США по Украине

WSJ: Келлог не будет отклоняться от решения Трампа по Украине
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Rod Lamkey - CNP/picture alliance/Global Look Press

Специальный посланник США по Украине Кит Келлог не будет отклоняться от решения президента Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывших коллег спецпосланника.

«Трамп наслаждается его компанией и видит в нем яростно преданного парня, но он (Келлог — «Газета.Ru») никогда не оказывал никакого значимого влияния на политику», — сказал один из бывших сотрудников Совета национальной безопасности, работавший с Келлогом в администрации республиканца.

Бывшие коллеги спецпосланника США также отметили, что он никогда не был дипломатом. Однако, по их словам, военный опыт Келлога может пригодиться Трампу. Это связано с тем, что глава Белого дома рассматривает возможные последствия от продолжения или приостановки помощи Украине, уточнили экс-коллеги.

До этого WSJ сообщила, что Трамп дал Келлогу 100 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом, как заявили источники издания, спецпосланник вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их Трамп будет самостоятельно. О том, что президент США может предложить РФ и Украине и когда начнется процесс урегулирования, — в материалеале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру.

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