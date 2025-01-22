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В НАТО не увидели потенциала у России для «прорыва на фронте»

Командующий НАТО Каволи не увидел потенциала у России для прорыва на фронте
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Global Look Press

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия якобы не обладает достаточным военным потенциалом для большого прорыва на фронте в зоне СВО. Его слова с Всемирного экономического форума в Давосе передает «Европейская правда».

«Я не вижу потенциала для массированного прорыва [ВС РФ]. И это не политическое, а военное видение. Это связано с ситуацией у обеих сторон – эффективная оборона, которую совершают украинцы, но и также со сложностями для российской стороны сконцентрировать значительные наступательные силы, чтобы совершить потенциальный прорыв», – сказал Каволи.

Он утверждает, что ВС РФ «изнурены», и конфликт в 2025 году будет развиваться путем «небольших наступательных действий»

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России». По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

Ранее Шольц захотел вооружать Украину после окончания конфликта.

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