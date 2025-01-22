В России порассуждали о том, каким может быть здравоохранение без ВОЗ

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя указ президента США Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), порассуждал о том, как могла бы выглядеть суверенная система здравоохранения в России. По его мнению, «важно ставить в качестве целеполагания количество здорового населения страны, а не койко-мест и закупок фармацевтической продукции».

«Поэтому мы должны главное внимание уделять медицине профилактической, как ее понимал еще Николай Иванович Пирогов. Сделать хотя бы как в Японии, когда заработная плата врача зависит не от количества пролеченных им больных, а от количества не заболевших людей на его участке работы», — считает Малофеев.

Он добавил, что система здравоохранения должна быть доступной для каждого человека. Главная цель — здоровье граждан, а не прибыли фарминдустрии, подчеркнул учредитель телеканала.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он отменил десятки решений, принятых экс-лидером Штатов Джо Байденом. Также республиканец подписал указ о выходе страны из ВОЗ. По его мнению, США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.

Доктор Ашиш Джа, занимавший должность координатора Белого дома по реагированию на COVID-19 во время администрации Джо Байдена, в разговоре с CNN назвал указ Трампа «стратегической ошибкой». По его мнению, это решение ослабит ВОЗ и даст Китаю больше политического влияния во всем мире.

Ранее в Британии призвали выйти из ВОЗ после того, как это сделали США.