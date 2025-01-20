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В ЕК признали, что в Европу продолжает поступать российский газ

ЕК: на рынок ЕС продолжает поступать российский газ
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Sergei Karpukhin/Reuters

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен в ходе брифинга в Брюсселе заявила, что российский газ продолжает поступать на европейский рынок, несмотря на введенные санкции и усилия ЕК по избавлению от энергетических ресурсов из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на эти значительные результаты (ЕК по избавлению от российского газа. — «Газета.Ru»), российский газ присутствует на рынке ЕС», — поделилась Итконен.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков говорил, что новый пакет санкций против российского нефтегазового сектора — попытка уходящей администрации президента США Джо Байдена оставить тяжелое наследие избранному американскому лидеру Дональду Трампу.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия.

В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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