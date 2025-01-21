Датский депутат нецензурно ответил на слова Трампа о Гренландии

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен в ходе дебатов употребил нецензурную лексику в ответ на слова президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Видеозапись выступления парламентария размещена на сайте телерадиокомпании DR.

«Она [Гренландия] не продается. Позвольте сказать так, как вы, вероятно, поймете: мистер Трамп ... (отвалите. — «Газета.Ru»)», — сказал депутат, употребив нецензурное выражение.

Вистисен подчеркнул, что Гренландия на протяжении 800 лет является неотъемлемой частью Дании.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Гренландия — автономная территория (провинция), входящая в Датское королевство. Гренландия стала датской колонией в 1814 году и была признана частью Датского королевства с 1953 года новой редакцией датской конституции. В 1973 Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией.

Ранее в Гренландии заявили, что Дания не имеет прав на остров.