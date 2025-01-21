В Госдуме заявили об имперских амбициях Трампа из-за обещания вернуть Панамский канал

В стремлении президента США Дональда Трампа вернуть Соединенным Штатам контроль над Панамским каналом прослеживаются имперские амбиции и территориальные претензии, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, полный контроль над каналом позволит стране успешно конкурировать в азиатском регионе.

«США являются крупнейшим клиентом канала — важной транспортной артерии, а Трамп, как бизнесмен, привыкший считать деньги, решил, что расходы за пользование каналом, который уже 25 лет находится под полным контролем Панамы, не оправданы. А вот полный контроль США над каналом даст зеленый свет американским транспортным компаниями в том, чтобы успешно конкурировать в азиатском регионе. В целом в заявлениях Трампа четко прослеживаются имперские амбиции и территориальные претензии», — сказал Белик.

Он отметил, что Панамский канал используют и российские суда, несмотря на санкции Запада.

«Так что Россия заинтересована в том, чтобы при возможных переговорах, касающихся принадлежности канала, Панама и США руководствовались бы международными нормами, потому что личным амбициям здесь не может быть места», — подчеркнул парламентарий.

Об имперской сути США после слов Трампа о Панамском канале в беседе с «Газетой.Ru» заявил и депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Глобальный мир распадается на зоны влияния, и США заинтересованы успеть забрать себе кусок побольше, уже не скрывая свою имперскую суть. Такие времена опасны конфликтами, и у России особая роль. Именно наше мужество, мудрость, твердость позиции и верность партнерам из стран глобального Юга должны обеспечить мир на планете и во всем мире», — сказал Кузнецов.

7 января Трамп заявил, что начал переговоры с представителями Панамы по вопросу перехода Панамского канала под контроль США. По его мнению, передача контроля над Панамским каналом Панаме в 1999 году «была глупостью».

Американский президент считает, что Панама якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала, а панамские власти взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

В свою очередь МИД Панамы ответил, что суверенитет над Панамским каналом не обсуждается — канал контролируют только панамцы «и так будет и впредь».

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.