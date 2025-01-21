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Москва расторгла с Токио меморандум о работе японских центров в России

МИД РФ уведомил Японию о прекращении меморандума по реформаторским центрам
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Москва расторгла с Токио меморандум о работе в стране японских центров, содействовавших реформам в России. Об этом сообщил МИД РФ.

«МИД России уведомил 21 января японскую сторону о прекращении применения меморандума <...> о создании и деятельности на территории Российской Федерации японских центров по техническому содействию <...> реформам», — говорится в заявлении.

Решение о расторжении соглашения принято из-за санкций Японии против России и других недружественных шагов, отметили в министерстве.

10 января японский кабмин ввел санкции в отношении 11 физических, 51 компании и трех банков из России, а также десятков компаний и одного физлица из восьми стран.

При этом Япония исключила из антироссийского санкционного списка Виолетту Пригожину (врач, мать экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина) и еще семь человек.

Ранее в минобороны Японии увидели российскую подлодку у берегов Окинавы.

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