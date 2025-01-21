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На конкурс «Лидеры России. Политика» зарегистрировалось более 15 тысяч человек

Регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика» завершится 24 января
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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Число зарегистрировавшихся на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика», приуроченного к выборам в Госдуму РФ 2026 года, превысило 15 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте проекта.

Организаторы конкурса отмечают, что количество поданных заявок подтверждает высокую востребованность проекта со стороны целевой аудитории.

Член наблюдательного совета конкурса, советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев подчеркнул, что конкурс имеет выраженный профессиональный характер и предусматривает определенный входной барьер, требуя от участников набора профильных компетенций уже на старте.

В подобных условиях цифра в 15 тыс. человек становится серьезной заявкой на успех, считает общественный деятель.

Фадеев добавил, что главной задачей организаторов станет обеспечение прозрачности и объективности всех отборочных процедур, чтобы участники увидели, что оценки каждого из них справедливы и обоснованы.

Напомним, возможность подать заявку на участие в конкурсе можно до 12:00 по московскому времени 24 января. Для этого нужно создать личный кабинет на сайте проекта.

До 27 января требуется заполнить анкету, записать видеоинтервью и подготовить эссе.

На первый квартал 2025 года запланирован дистанционный этап — онлайн-тестирование. По итогам тестирования будет сформирован рейтинг участников, который определит право выхода в следующий этап конкурса. Во втором квартале 2025 года пройдет очный этап, в котором примут участие лучшие участники дистанционного этапа.

В июне состоится четвертый этап, на который будут приглашены финалисты для обучения. В случае успешного завершения обучения они станут победителями конкурса.

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