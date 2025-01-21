Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский сенатор Берни Сандерс подал заявку на переизбрание в 89 лет

Newsweek: Берни Сандерс подал заявку на переизбрание в 89 лет
close
Andrew Harnik/AP

Американский независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, подал заявку на переизбрание в 2030 году, когда ему будет 89 лет. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Сенатор от Вермонта Берни Сандерс подал заявку на переизбрание на выборах 2030 года, когда ему исполнится 89 лет», — пишет издание.

Сандерс — второй по возрастному показателю сенатор в США, среди всех действующих на данный момент. Он уступил лишь коллеге из Айовы, республиканцу Чарльзу Грассли, которому 91 год.

Сандерс является послом Вермонта с 2007 года, в последний раз он переизбирался на пост в конце 2024 года. До этого был конгрессменом от штата в палате представителей с 1991 по 2007 год.

Кроме того, он пробовал получить номинацию на выборы президента от в 2016 и 2020 годах от партии демократов. Он выдвигал программу, за которую его посчитали социалистом и коммунистом, в то время как сам Сандерс считает себя социал-демократом.

Бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси была переизбрана в нижнюю палату конгресса в возрасте 84 лет.

Ранее сообщалось, что сенат США одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами