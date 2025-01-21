Американский сенатор Берни Сандерс подал заявку на переизбрание в 89 лет

Американский независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, подал заявку на переизбрание в 2030 году, когда ему будет 89 лет. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Сенатор от Вермонта Берни Сандерс подал заявку на переизбрание на выборах 2030 года, когда ему исполнится 89 лет», — пишет издание.

Сандерс — второй по возрастному показателю сенатор в США, среди всех действующих на данный момент. Он уступил лишь коллеге из Айовы, республиканцу Чарльзу Грассли, которому 91 год.

Сандерс является послом Вермонта с 2007 года, в последний раз он переизбирался на пост в конце 2024 года. До этого был конгрессменом от штата в палате представителей с 1991 по 2007 год.

Кроме того, он пробовал получить номинацию на выборы президента от в 2016 и 2020 годах от партии демократов. Он выдвигал программу, за которую его посчитали социалистом и коммунистом, в то время как сам Сандерс считает себя социал-демократом.

Бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси была переизбрана в нижнюю палату конгресса в возрасте 84 лет.

Ранее сообщалось, что сенат США одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря.