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Лукашенко заявил о приоритете свободы человека в своей работе

Лукашенко: при переизбрании важным направлением работы станет свобода человека
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если его снова изберут главой государства, то важнейшим направлением его работы станет свобода человека. Об этом сообщает БелТА.

«Я вам должен сказать, если мне еще придется работать президентом, одним из основных моих направлений будет то, чтобы людям не закрывали рот. Чтобы не было этой лишней заорганизованности», — сказал Лукашенко во время общения с работниками Минского автозавода.

В ноябре президент Белоруссии подписал указ о помиловании 32 граждан, которые были осуждены за экстремистские преступления. До этого Лукашенко также помиловал десятки человек, осужденных по аналогичным статьям. На свободу вышел 31 гражданин.

В конце декабря комика Славу Комиссаренко заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Минский городской суд признал его виновным по статьям о разжигании вражды, а также оскорблении и клевете в отношении президента Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко прокомментировал заявления об ограничении интернета во время выборов.

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