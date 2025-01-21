Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский прилетел в Швейцарию на экономический форум

Пресс-секретарь президента Украины: Зеленский прибыл в Давос для участия в ВЭФ
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Швейцарию, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет «Интерфакс-Украина».

«Зеленский прибыл в Давос (Швейцария), где примет участие во Всемирном экономическом форуме», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что украинский лидер планирует выступить на мероприятии с речью и провести двусторонние переговоры с несколькими зарубежными коллегами. Кроме того, у него запланированы встречи с представителями крупного бизнеса.

ВЭФ проходит в период с 20 по 24 января 2025 года. На мероприятии соберутся лидеры многих стран мира, чтобы попытаться решить ключевые глобальные и региональные проблемы. В том числе главы государств обсудят пути стимулирования экономического роста ради повышения уровня жизни людей и способы реагирования на геополитические потрясения.

До этого газета The Financial Times сообщила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США изменила повестку Всемирного экономического форума в Швейцарии. По информации журналистов, возвращение политика к власти поменяло фокус обсуждения с социальных проблем на вопросы экономического роста.

Ранее представители ВЭФ определили главный глобальный риск 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами