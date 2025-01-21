Зеленский прилетел в Швейцарию на экономический форум

Пресс-секретарь президента Украины: Зеленский прибыл в Давос для участия в ВЭФ

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Швейцарию, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет «Интерфакс-Украина».

«Зеленский прибыл в Давос (Швейцария), где примет участие во Всемирном экономическом форуме», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что украинский лидер планирует выступить на мероприятии с речью и провести двусторонние переговоры с несколькими зарубежными коллегами. Кроме того, у него запланированы встречи с представителями крупного бизнеса.

ВЭФ проходит в период с 20 по 24 января 2025 года. На мероприятии соберутся лидеры многих стран мира, чтобы попытаться решить ключевые глобальные и региональные проблемы. В том числе главы государств обсудят пути стимулирования экономического роста ради повышения уровня жизни людей и способы реагирования на геополитические потрясения.

До этого газета The Financial Times сообщила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США изменила повестку Всемирного экономического форума в Швейцарии. По информации журналистов, возвращение политика к власти поменяло фокус обсуждения с социальных проблем на вопросы экономического роста.

Ранее представители ВЭФ определили главный глобальный риск 2025 года.