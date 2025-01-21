Мирзоян: законопроект о присоединении Армении к ЕС не содержит сроков

Законопроект о присоединении Армении к Евросоюзу не содержит сроков или механизмов. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, его цитирует ТАСС.

«Это инициатива гражданского общества. Организации собрали, как предписывает Конституция Армении, 50 тысяч голосов, и сейчас эта инициатива автоматически превратилась в законопроект и будет проголосована в парламенте. Правительство одобрило этот законопроект», — сообщил он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В одобренном документе говорится, что Армения «объявляет о начале процесса по членству» в Европейском союзе.

Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что решение о вступлении в союз может быть принято только по итогам всенародного референдума.

14 января Лавров заявил, что членство Армении в Евросоюзе, к которому стремится Ереван, несовместимо с одновременным участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его мнению, это «две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, и они не совпадают».

Ранее ЕС продлил военную миссию в Армении.