Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении выразили готовность разблокировать все коммуникации региона

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван готов разблокировать коммуникации региона
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Ереван готов разблокировать коммуникации региона. Об этом пишет РИА Новости.

«Рад подтвердить видение Армении по разблокированию всех экономических и транспортных коммуникаций, реализация которого предполагается в рамках проекта «Перекресток мира», — прокомментировал Мирзоян.

Проект «Перекресток мира» разработало правительство Армении. Согласно ему, предстоит разблокировка транспортных связей с Азербайджаном и их интеграция в инфраструктуру всего региона.

Ожидается, что Лавров и Мирзоян в рамках встречи обсудят весь комплекс российско-армянских отношений, сотрудничество в рамках ЕАЭС и других объединений на евразийском пространстве, а также актуальную повестку дня.

В октябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что страна должна учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье.

Ранее Путин и Пашинян обсудили сближение Армении с Западом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами