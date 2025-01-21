В Армении выразили готовность разблокировать все коммуникации региона

Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Ереван готов разблокировать коммуникации региона. Об этом пишет РИА Новости.

«Рад подтвердить видение Армении по разблокированию всех экономических и транспортных коммуникаций, реализация которого предполагается в рамках проекта «Перекресток мира», — прокомментировал Мирзоян.

Проект «Перекресток мира» разработало правительство Армении. Согласно ему, предстоит разблокировка транспортных связей с Азербайджаном и их интеграция в инфраструктуру всего региона.

Ожидается, что Лавров и Мирзоян в рамках встречи обсудят весь комплекс российско-армянских отношений, сотрудничество в рамках ЕАЭС и других объединений на евразийском пространстве, а также актуальную повестку дня.

В октябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что страна должна учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье.

Ранее Путин и Пашинян обсудили сближение Армении с Западом.