Пашинян призвал учитывать интересы России

Армения должна учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Глава армянского правительства, представляя на семинаре правящей партии «Гражданский договор» региональный транспортный проект Еревана «Перекресток мира», подчеркнул, что у России может быть обеспокоенность по поводу проекта, поскольку транзитные пути имеют существенное экономическое и политическое значение.

«Прохождение всех этих транспортных потоков через эту территорию может быть для нее приемлемым, если она (Россия. — «Газета.Ru») продолжит иметь определенное влияние на управление этими потоками», — заявил Пашинян.

Премьер Армении отметил, что ряд западных стран не хотят, чтобы транспортные потоки шли в основном через территорию Ирана. Причиной тому названы напряженные отношения с этой страной.

Как передает агентство, проект «Перекресток мира» предусматривает налаживание транспортных, а также иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа. Осуществляться проект будет между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией.

До этого в ходе саммита стран СНГ Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в октябре. Премьер сообщил о согласованных в проекте соглашения принципиальных вопросах, которые могут стать крепким фундаментом для мира между странами.

Ранее Пашинян и Путин договорились о защите границы Армении с Ираном и Турцией.