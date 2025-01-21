Володин оценил решение США покинуть ВОЗ

Решение Соединенных Штатов о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продиктовано корыстью. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает РИА Новости.

«Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — заявил он.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. По его мнению, США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.

Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

После этого глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал к выходу Великобритании из ВОЗ, однако не привел никаких аргументов для данного решения.

Ранее в Госдуме РФ рассказали о трех амплуа Трампа.