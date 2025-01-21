Мазут выкачали из одного из резервуаров танкера «Волгонефть-239»

Мазут выкачали из первого резервуара танкера «Волгонефть-239», всего в судне находится четыре таких резервуара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс России.

«По состоянию на 12:00 от кормы судна проследовали 30 битумовозов с топливом. Они доставили на берег порядка 500 тонн мазута. Это больше трети всего находящегося в танкере груза», — сообщили в Минтрансе.

В последний раз новый выброс мазута из резервуаров «Волгонефти-239» произошел 10 января — основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

До этого в оперативном штабе, контролирующем вопросы очистки акватории Черного моря от нефтепродуктов, сообщили, что воду возле севшего на мель танкера с мазутом обрабатывают сорбентами.

Сорбент состоит из торфа и биопрепарата, он имеет форму порошка. Средство обволакивает фрагменты нефтепродуктов и впитывает их, после чего бактерии перерабатывают мазут без вреда для природы.

Ранее в РАН предложили изучить опыт Испании для борьбы с мазутом в Черном море.