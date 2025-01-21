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Политолог объяснил, почему ЦРУ рассекретило книгу о конце света именно сейчас

Политолог Латышев: рассекречивание ЦРУ книги о конце света связано с Трампом
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Shutterstock/funstarts33

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что ЦРУ рассекретило книгу о конце света под названием «История Адама и Евы», написанную исследователем Ченом Томасом в 1966 году. Автор утверждает, что каждые 6500 лет на Землю обрушивается катастрофа, сравнимая с библейским потопом.

Латышев обратил внимание, что природные катаклизмы случались на Земле всегда. Интересно, по его мнению, не то, что написано в этой книге, а то, почему она рассекречена именно сейчас.

Дело в том, что при вступившем в должность президента США Дональде Трампе жизнь будет резко меняться, что понравится далеко не всем. Чтобы людьми было легче манипулировать, их нужно посильнее запугать, пояснил журналист.

«Мне лично тут интересно только одно: какая часть ЦРУ — работающая на Трампа или против Трампа — стоит за этой «страшилкой»? Если первая, тому легче будет решать проблемы, если вторая — у него их прибавится», — сказал Латышев.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вновь вступая в должность, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Также стало известно, что Трамп лишил доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации».

Ранее военный эксперт призвал не надеяться на Трампа в украинском вопросе.

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