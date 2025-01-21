В России призвали Трампа уважать правовой режим Панамского канала

Россия рассчитывает, что президент США Трамп будет уважать правовой режим Панамского канала. Об этом изданию ТАСС сказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Рассчитываем, что в ходе ожидаемых обсуждений руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом вопросов контроля над Панамским каналом, что, безусловно, относится к сфере их двусторонних отношений, стороны будут уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии», — прокомментировал дипломат.

Позиция России, уточнил Щетинин, базируется на договоре о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала 1977 года между США и Панамой, в котором определен международно-правовой режим. Документ был подписан американским президентом Джимми Картером и главой панамского правительства генералом Омаром Торрихосом.

Дипломат особо подчеркнул, что согласно внесенным США и Панамой правкам, каждая из стран должна защищать канал от угрозы режиму нейтралитета, При этом указанное в документе право США на оборону Панамского канала нельзя толковать как право на вмешательство во внутренние дела республики.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на генерала ВС США в отставке Бэрри Маккеффри прогнозировала, что возможный захват Панамского канала американскими вооруженными силами будет противоречить международным законам и приведет к оккупации Панамы со стороны США. По его словам, призывы избранного президента США Дональда Трампа вернуть контроль над Панамским каналом выглядят как возвращение в середину 19-го века. Военный задался вопросом, как может иностранное государство, незаконно контролирующее Панаму, управлять каналом без панамцев.

Ранее в США заявили, что Трамп на мировой арене будет вести себя как задира.