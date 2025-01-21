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В России призвали Трампа уважать правовой режим Панамского канала

В МИД России подтвердили приверженность нейтралитету Панамского канала
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Global Look Press

Россия рассчитывает, что президент США Трамп будет уважать правовой режим Панамского канала. Об этом изданию ТАСС сказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Рассчитываем, что в ходе ожидаемых обсуждений руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом вопросов контроля над Панамским каналом, что, безусловно, относится к сфере их двусторонних отношений, стороны будут уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии», — прокомментировал дипломат.

Позиция России, уточнил Щетинин, базируется на договоре о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала 1977 года между США и Панамой, в котором определен международно-правовой режим. Документ был подписан американским президентом Джимми Картером и главой панамского правительства генералом Омаром Торрихосом.

Дипломат особо подчеркнул, что согласно внесенным США и Панамой правкам, каждая из стран должна защищать канал от угрозы режиму нейтралитета, При этом указанное в документе право США на оборону Панамского канала нельзя толковать как право на вмешательство во внутренние дела республики.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на генерала ВС США в отставке Бэрри Маккеффри прогнозировала, что возможный захват Панамского канала американскими вооруженными силами будет противоречить международным законам и приведет к оккупации Панамы со стороны США. По его словам, призывы избранного президента США Дональда Трампа вернуть контроль над Панамским каналом выглядят как возвращение в середину 19-го века. Военный задался вопросом, как может иностранное государство, незаконно контролирующее Панаму, управлять каналом без панамцев.

Ранее в США заявили, что Трамп на мировой арене будет вести себя как задира.

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